Beifahrer bei Unfall am Kopf verletzt: Fahrer lässt ihn zurück

In Strullendorf hat ein Mann bei einem Unfall am Donnerstagmorgen mittelschwere Kopfverletzungen davongetragen. Der Fahrer hatte sich vor Eintreffen der Polizei aus dem Staub gemacht und seinen Beifahrer zurückgelassen, berichtet die Polizei.

Beifahrer nicht mehr ansprechbar: Fahrer flüchtet

Als die Beamten am Unfallort in der Reinhard-Reichnow-Straße eintrafen, war der verletzte Mann auf dem Beifahrersitz nicht ansprechbar. Rettungskräfte brachten ihn mit mittelschweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Dieser war offenbar zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich eines Parkplatzes gegen einen Baumstamm gefahren und nach dem Unfall geflohen.

Unfall in Strullendorf: Polizei sucht Fahrer

Bislang hat auch der verletzte Beifahrer keine Angaben zum Fahrer gemacht. Der Unfallwagen, ein Honda Jazz, musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.