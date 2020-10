Seniorin von Paketdienst-Fahrer auf Gehweg tödlich verletzt

Die 72-jährige Frau erlag nach dem Unfall noch am Donnerstagabend im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Die Frau war aus noch ungeklärter Ursache am Nachmittag gegen 15 Uhr auf dem Gehweg in Euerhausen (Lkr. Würzburg), einem Ortsteil von Giebelstadt, vom Kleintransporter eines Paketdienstes erfasst worden.

Klärung der Unfallursache

Die Seniorin erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen, wo sie am Abend verstarb.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die Beamten der Polizeiinspektion Ochsenfurt an der Unfallstelle durch einen Sachverständigen unterstützt. Die Bundesstraße 19 war im Unfallbereich bis zum Abend vollgesperrt.