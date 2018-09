Bei Traunstein: Lebensgefährliche Schleusung auf A8 verhindert

Die Beamten entdeckten in der Nacht auf Dienstag an der Tankrastanlage in einem Auto in einem Versteck drei Migranten, die sich in einem bedenklichen Gesundheitszustand befanden. Überprüft wurde der PKW deshalb, weil er vor kurzem schon einmal für eine Schleusung benutzt worden und zur Fahndung ausgeschrieben war. Bereits damals sollen Migranten in einem Hohlraum transportiert worden sein. Die Beamten fanden den beschriebenen Hohlraum und versuchten durch Klopfzeichen festzustellen, ob sich darin Personen befinden.

Flüchtlinge auf Polizeirevier befreit

Weil sich jedoch nichts rührte, mussten die beiden Bulgaren mit ihrem Fahrzeug zur Dienststelle nach Piding fahren. Bei einer erneuten Durchsuchung des Fiat vernahmen die Fahnder eindeutige Klopfzeichen aus einem zwischen dem Fahrersitz und der Rücksitzbank eingebauten doppelten Boden. Da die Geräusche immer panischer wirkten, öffneten die Polizisten gewaltsam das Versteck. Darin befanden sich die Flüchtlinge, zwei minderjährige und ein erwachsener Iraker. Die Männer mussten wegen ihres bedenklichen Gesundheitszustands vom Bayerischen Roten Kreuz versorgt werden. Die mutmaßlichen 50 und 57 Jahre alten Schleuser sitzen bereits in Untersuchungshaft.