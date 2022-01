Auto überschlägt sich: Drei Verletzte nach Unfall bei Pressath

Ein 46-jähriger Autofahrer ist nahe Pressath im Kreis Neustadt an der Waldnaab an einer endenden Straße über einen Sandhügel geschossen. Nach Angaben der Polizei überschlug sich der Pkw. Der Fahrer und zwei Frauen in dem Auto wurden verletzt.