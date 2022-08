Bei praller Sonne im Auto: Polizei rettet Hund und findet Drogen

Ein hechelnder Hund sitzt alleine in einem abgestellten Auto, alle Fenster sind verschlossen, draußen herrschen Temperaturen um die 30 Grad – unter diesen Umständen haben Passanten am Donnerstagnachmittag einen Notruf bei der Polizei in Bayreuth abgesetzt.

Polizei schlägt Fenster ein, um Hund zu befreien

Um den Hund aus der lebensbedrohlichen Lage zu befreien, schlugen Polizisten daraufhin eines der Fenster ein. Während sich ein zugezogener Hundeführer im Schatten um das Tier kümmerte, entdeckten die Beamten bei der Suche im Auto eine kleine Menge Marihuana.

Als schließlich der 46-jährige Besitzer des Autos auftauchte, gab dieser an, dass er sein Fahrzeug samt Hund vor 45 Minuten dort abgestellt hatte. Ein freiwilliger Drogentest schlug an, so die Polizei. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. Der Hund erholte sich laut Polizei relativ schnell von den Strapazen.