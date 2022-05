Bei Photovoltaik ist Bayern vorn – aber es ginge noch mehr

Die bayerische Staatsregierung nennt den Freistaat gern "Sonnenland" - denn Bayern ist von der Natur begünstigt: Es ist das Bundesland mit der meisten Sonneneinstrahlung und der größten Fläche.

Außerdem nutzt der Freistaat seit Jahren eine Öffnungsklausel, die Solarparks auch auf landwirtschaftlichen Flächen ermöglicht. Die Höchstgrenze dafür wurde 2020 noch einmal nach oben gesetzt. Seitdem dürfen im Freistaat jedes Jahr 200 Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Acker- und Grünlandflächen entstehen. Beste Böden sind dabei allerdings tabu.

Freiflächenanlagen boomen in Bayern

Im Ergebnis sind in Bayern mehr Solarzellen installiert als in jedem anderen Bundesland. In absoluten Zahlen lässt der Freistaat mit 14.560 Megawatt installierter Photovoltaikleistung alle anderen Bundesländer weit hinter sich (Zahlen von 2020). Wenn man die installierte Leistung pro Quadratkilometer betrachtet, und so große und kleine Bundesländer besser vergleichbar macht, liegt Bayern mit 206 Kilowatt Peak immer noch auf Platz 1, allerdings nur knapp vor dem Saarland (204 kWp) und Baden-Württemberg (194 kWp).

Was im Freistaat an neuer Kraftwerksleistung hinzukam, war zuletzt fast ausschließlich Photovoltaik. Bei den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur für Freiflächenanlagen räumen bayerische Projekte regelmäßig ab – im März ging von den 1.100 Megawatt Leistung, die zu vergeben waren, mit 488 MW fast die Hälfte nach Bayern. Drei Viertel dieser Solarparks entstehen nach Angaben der Bundesnetzagentur auf Acker und Grünland.

Auf Dächern läuft es teils nicht so gut

Bei Photovoltaik auf Dächern dagegen läuft es in manchen Bereichen nicht so gut: Vor allem beim Ausbau von Anlagen auf größeren Gewerbedächern gab es einen Einbruch, nachdem die Große Koalition die Rahmenbedingungen bei der letzten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) verschlechtert hatte.

Das dürfte sich jedoch bald ändern, denn Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat eine Erhöhung der Einspeisevergütung auf den Weg gebracht, mit der sich auch Solar-Paneele auf Lagerhallen wieder lohnen.

Freistaat hat Förderprogramm eingestellt

Bei Photovoltaik auf Einfamilienhäusern brummt die Nachfrage, die Preise haben schon angezogen und die Installationsfirmen kommen kaum hinterher. Der Freistaat Bayern hat indessen seine Förderung für Solarbatterien im Zuge des 10.000-Häuser-Programms vor zwei Wochen eingestellt.

Ein Nachfolgeprogramm ist nicht vorgesehen – der Bund soll auch hier einspringen, forderte Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Noch zu Jahresbeginn hatte er angekündigt: "Wir wollen weiterhin möglichst alle Anträge bewilligen." Allerdings lohnen sich für Haushalte, die den Strom selbst verbrauchen können, Solarzellen und Speicher angesichts der gestiegenen Strompreise auch ohne Förderung mehr als früher.

Strom einspeisen lohnt bei Haushaltsanlagen weniger

Der überschüssige Photovoltaikstrom, der von Haushaltsanlagen ins Stromnetz eingespeist wird, kann allerdings auch nach der von der Ampelregierung geplanten EEG-Reform nur für wenig Geld verkauft werden. Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Habeck sehen nur für Anlagen ohne Eigenverbrauch eine starke Erhöhung der Einspeisevergütung vor. Wer seine Heizung auf Wärmepumpe umstellt und sein Auto von Benzin auf Strom, der steigert seinen Eigenverbrauch allerdings erheblich – und dann lohnen sich größere Anlagen trotzdem.

Nur wenig Photovoltaik auf eigenen Dächern des Freistaats

Auf den Dächern seiner eigenen Immobilien hat der Freistaat nur wenige Photovoltaikanlagen installiert. Nicht einmal vier Prozent der staatlichen Gebäude verfügen über Anlagen zur Solarstromerzeugung, hat eine Anfrage der Grünen im Bayerischen Landtag ergeben. Das bayerische Bauministerium bewertet den weit überwiegenden Teil der Dächer im Besitz des Freistaats als ungeeignet für Solarpaneele. Von den insgesamt rund 11.000 staatlichen Gebäuden sieht das Ministerium nur bei 1.300 die Voraussetzungen für die Nutzung der Sonnenenergie als gegeben an.

Bernreiter: "Es geht nicht auf jedem Toilettenhäuschen"

"Wir stehen klar zu dem Ziel, auf so vielen staatlichen Dächern wie möglich Photovoltaikanlagen zu bauen. Auf jedem Toilettenhäuschen oder jedem Müllgebäude wird es aber nicht gehen", sagte Bauminister Christian Bernreiter (CSU). Die Gründe, warum staatliche Dächer nicht für Photovoltaik geeignet sind, seien vielfältig: sie seien zu klein, von der Lage her nicht geeignet, verschattet oder kämen aus baufachlichen Gründen nicht in Frage.

Grüne fordern mehr Ehrgeiz

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig zweifelt jedoch: "Es stellt sich schon die Frage, welche Kriterien die Staatsregierung hier anlegt." Letztlich sei inzwischen fast jedes Dach für Solarzellen geeignet. Längst lohne sich Photovoltaik auch auf Dächern, die nicht nach Süden zeigen. Inzwischen gebe es auch leichte Solarzellen für weniger tragfähige Dachkonstruktionen und dachintegrierte Photovoltaik für denkmalgeschützte Bauten.