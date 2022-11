Bei Messerattacke eingeschritten: XY-Preis für Chia Rabiei

"Ich hatte jeden Moment das Gefühl, dass er mich angreift", sagte Chia Rabiei beim Prozess um die Würzburger Messerattacke vom Juni 2021. Mit einem Rucksack hat Rabiei versucht, den Angreifer abzuwehren. Zusammen mit anderen Passanten hat er so vermutlich verhindert, dass noch mehr Menschen verletzt oder getötet wurden. Am Donnerstagabend ist der Kurde mit dem "XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen" für seine Zivilcourage geehrt worden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Auszeichnung an drei Helden des Alltags übergeben.

Laudatio: "Wie ein Torero"

Es war der 25. Juni 2021 in der Würzburger Innenstadt. Gegen 17 Uhr schnappte sich ein Mann in einem Kaufhaus ein langes Küchenmesser und stach wahllos auf Passanten ein. Drei Frauen starben, neun Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Mutige Passanten stellten sich dem Angreifer entgegen. Einer davon: Chia Rabiei. "Wie ein Torero tänzelt Chia mit dem Rucksack vor der Brust um den Angreifer umher", wird sein Einschreiten in der Laudatio bei der Verleihung des XY-Preises geschildert. Mehrere Passanten drängten den Angreifer mit Stangen und Stühlen zurück, bis Polizeibeamte ihn mit einem gezielten Schuss in den Oberschenkel stoppten. Der Täter ist in einer Psychiatrie.

Bereits mit Bayerischer Rettungsmedaille geehrt

Zuvor waren Chia Rabiei, Ahmed Mohamed und Hossein Moradi bereits mit der Bayerischen Rettungsmedaille geehrt worden. Sie alle hatten sich dem Würzburger Messerangreifer mutig entgegengestellt. Die Bayerische Rettungsmedaille wird seit November 1952 verliehen. Sie dient als staatliche Auszeichnung für Personen, die unter Einsatz des eigenen Lebens Menschen aus Lebensgefahr gerettet haben.

Weitere Preisträger für Zivilcourage ausgezeichnet

Neben Chia Rabiei sind am Donnerstag auch zwei weitere Personen für ihre Zivilcourage mit dem XY-Preis geehrt worden. Preisträger Tomas Weis hat in Rüdesheim einen Tötungsversuch an einer Frau unterbunden. Er eilte zur Hilfe, als ein Mann mit einem Messer auf die Fahrerin einstach. Weis gelang es, den Angreifer aus dem Fahrzeug zu zerren und zu entwaffnen. Das Opfer überlebte knapp.

Preisträgerin Sarah Jacobi hat in Stuttgart einen Kindesmissbrauch verhindert. Sie war auf dem Weg zum Supermarkt, als ihr ein Mann auffiel, der ein weinendes kleines Mädchen an der Hand gehalten hatte. Jacobi folgte dem Mann und konfrontierte ihn. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen den Mann nicht kannte. Der Täter floh vergeblich. Ein Gericht schickte ihn in die Psychiatrie.

XY-Preis mit 10.000 Euro dotiert

Am Mittwoch, 7. Dezember 2022, 20.15 Uhr im ZDF, sind die Preisträgerin und Preisträger in der Live-Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" zu Gast und sprechen mit Moderator Rudi Cerne über ihr vorbildliches Handeln.

Der XY-Preis wurde 2002 von Eduard Zimmermann, langjähriger Moderator der heute von Rudi Cerne betreuten Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ...ungelöst", und der zuständigen ZDF-Redaktion ins Leben gerufen. Den Preis erhalten Personen, die sich auf besonders couragierte Weise für ihre Mitmenschen eingesetzt haben. Die Auszeichnung ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert.