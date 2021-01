Bei Maskenkontrolle in Schweinfurt Messer gezogen

Ein Mann ohne Mund-Nasen-Schutz sollte sich am Montag In der Schweinfurter Innenstadt einer Kontrolle unterziehen und soll dabei einen Mitarbeiter des Ordnungsamts mit einem Messer bedroht haben. Nach Angaben der Polizei wollte der Uniformierte die Personalien des 34-Jährigen aufnehmen, weil er gegen die Maskenpflicht verstoßen hat. Der Mann war den Ordnungshütern bei einem Kontrollgang in der Keßlergasse aufgefallen.

Keine Verletzten bei dem Vorfall

Er weigerte sich, stehen zu bleiben und seine Personalien zu nennen. Als er Richtung Metzgersgasse weiterlaufen wollte, stellte sich ihm der Kontrolleur in den Weg. Es kam zu einer Auseinandersetzung, in der beide Männer nach eigenen Angaben gestoßen wurden. Der Ordnungsdienst-Mitarbeiter soll mit Pfefferspray gedroht haben. Der andere Mann soll ein Messer gezogen haben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Ablauf und den Hintergründen.

Polizei sucht nach Zeugen

Gegen den 34-Jährigen wird laut Polizei "wegen des Verdachts der Bedrohung und des tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen", ermittelt. Er wiederum hat Anzeige gegen den Kontrolleur erstattet – und zwar wegen Körperverletzung. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/20 20 melden.