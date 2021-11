Bei Martinszug: Fahrgast droht Feuerwehrler mit "Messer im Hals"

Der Vorfall ereignete sich beim Martinszug (11.11.) in der Gemeinde Röllbach (Landkreis Miltenberg). Der Feuerwehrmann hatte den Verkehr für den Martinszug der Kindergartenkinder angehalten. Ein Taxi sei damit nicht einverstanden gewesen, berichtet Miltenbergs Kreisbrandrat Meinrad Lebold: "Zunächst hat der Taxifahrer den Feuerwehrmann übelst beschimpft. Dann ist der zornige Fahrgast ausgestiegen. Der drohte dem Feuerwehrmann an, dass er ihm ein Messer in den Hals rammt."