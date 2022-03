Bei Lieferstopp: Bayerns Wirtschaft hat Gas für einige Wochen

Noch stehen die Unternehmen in Bayern nicht vor einem akuten Gasmangel. Selbst wenn russische Gaslieferungen ausbleiben würden, sagt Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), würde der verbleibende Vorrat in den Gasspeichern für einige Wochen ausreichen.

Verzicht auf Gas bei der Stromerzeugung gefordert

Dennoch: Brossardt fordert, jetzt schnell zu handeln und auf Erdgas bei der Stromerzeugung zu verzichten. Einen möglichen Ersatz sieht Brossardt in längeren Laufzeiten für Atomkraftwerke, in der stärkeren Nutzung von Wasserkraft und Biomasse und auch im Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken. Um Unternehmen und Verbraucher zu entlasten, fordert die vbw außerdem, Energiesteuern zu senken.

Textilindustrie braucht Erdgas für Trocknungsprozesse

Große Mengen Gas werden unter anderem auch bei der energieintensiven Produktion von technischen Textilien gebraucht. Betroffen ist etwa die Herstellung von Schutzkleidung, von Dämmmaterial oder auch von Textilien für die Automobilindustrie, heißt es vom Verband der Bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Um diese Gewebe feuerabweisend oder wasserundurchlässig zu machen, werden unterschiedliche Chemikalien aufgetragen, die wiederum trocknen müssen.

Auch Düngemittelproduktion hängt vom Gas ab

Auch die Landwirtschaft ist auf Erdgas angewiesen, denn es wird bei der Herstellung von Düngemitteln eingesetzt. Die Baywa AG als großer Händler geht im Moment nicht davon aus, dass die Landwirte ohne Dünger dastehen werden, sollte es tatsächlich zu einem Stopp von russischen Erdgaslieferungen kommen. Nicht alle Dünger-Produzenten sind auf Gas aus Russland angewiesen. Knapper und teurer würden Düngemittel aber wohl werden. Wie stark die Auswirkungen wären, hinge dabei auch vom Zeitpunkt des Lieferstopps ab: Aktuell hätte man ausreichend Düngemittel auf Lager, heißt es von der Baywa. Richtung Herbst und Winter müssten die Bestände dann fürs kommende Jahr wieder aufgefüllt werden.

BIHK rät Unternehmen zu Notfallplänen

Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag rät Unternehmen, die auf Erdgas angewiesen sind, spätestens jetzt Notfallpläne aufzustellen. Und er rät zum Austausch mit den Gasversorgern. Sollte Erdgas wirklich knapp werden, und damit die zweite Stufe des Notfallplans Gas erreicht werden, müssten die Versorger entscheiden, wie die dann noch verfügbaren Mengen verteilt werden. Das Ausweichen auf andere Energieträger sei für die meisten Industriebetriebe kurzfristig nicht möglich. Der BIHK fordert deshalb, alle Instrumente einzusetzen, um die Energieversorgung zu stabilisieren. Außerdem müsse die Bundesregierung auch Schnellkredit- und Eigenkapitalprogramme für besonders betroffene Unternehmen vorbereiten.

Söder für Kernkraft als Alternative bei der Stromerzeugung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach mit Blick auf die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas von einem sehr ernsten Zeichen. Der Bund müsse sicherstellen, dass genügend Energieversorgung da sei, denn ansonsten drohten massive Einschnitte für die Wirtschaft. Auch Söder spricht sich für längere Laufzeiten für Atomkraftwerke aus. Das Land könne in den kommenden zwei, drei Jahren jederzeit wieder in so eine Situation kommen. Daher brauche es Ersatz für Gas, eine ordentliche Versorgung und einen Plan, wie es in den nächsten Jahren weiterlaufe.

Aiwanger fordert Kredite und Entschädigungen

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat vom Bund ein Paket gefordert, um Unternehmen in der Gaskrise zu unterstützen. Bisher gebe es keine Hilfen für die Industrie oder auch Speditionen, beklagte Aiwanger im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. "Betriebe, die in Existenznot kommen, weil man ihnen den Gashahn zudreht, die können wir nicht mit ihrem Schicksal alleine lassen", so der Minister. Es brauche mindestens Kredite, aber auch wirkliche Entschädigungen aus einem Bundestopf. Er denke an eine Lösung ähnlich wie in der Corona-Krise.

Bayerns Wirtschaftsminister warnt vor drastischen Auswirkungen

Aiwanger sprach sich auch dafür aus, auf die Nutzung von Erdgas bei der Stromerzeugung zu verzichten. Man müsse alle Hebel in Bewegung setzen. Für die Industrie wären die Auswirkungen eines Gas-Lieferstopps nach den Worten Aiwangers drastisch: "Es wird kaum eine Branche geben, wo wir sagen, die nehmen wir jetzt mal vom Netz. Da tut es nicht so weh." In der Wirtschaft hänge alles mit allem zusammen. Ohne Raffinerien und die chemische Industrie etwa wären viele Dinge, auch des täglichen Lebens plötzlich nicht mehr verfügbar, warnt der Minister.

Gaslieferungen aus Russland nicht zurückgegangen

In der jetzt ausgerufenen Frühwarnstufe des Notfallplans Erdgas geht es nur um die Beobachtung von dessen Verfügbarkeit: Bislang strömt es aus Russland unverändert durch die Pipelines. So teilte etwa der Betreiber der Gasverdichterstation in Waidhaus in der Oberpfalz mit: "Aktuell fließt alles ganz normal weiter, wie früher auch". In Waidhaus wird der Druck von Pipeline-Gas erhöht, um es anschließend weiterverteilen zu können. Auch mehrere Energieversorger teilten auf BR-Anfrage mit, derzeit gebe es keine Engpässe.

Verkauf an andere Abnehmer mangels Pipelines kaum möglich

Technisch wäre es für Russland innerhalb einiger Tage machbar, die Lieferungen von Erdgas in Richtung Europa einzustellen. Zu dieser Einschätzung kommt Fred Wendt vom Ingenieur- und Beratungsunternehmen ILF, das sich unter anderem mit dem Bau von Pipelines und Verdichterstationen befasst. Wendt betont allerdings die aufwendige Infrastruktur, die für den Verkauf von Erdgas gebraucht wird. In Russland gebe es keine bedeutenden Kapazitäten zur Verflüssigung von Erdgas, und Gas für China komme aus zentralasiatischen Staaten. Sibirisches Gas, das bislang über Pipelines nach Europa gelange, könne Russland nicht einfach an andere Abnehmer verkaufen – weil dafür schlicht die Pipelines fehlten.