Bei klarer Sicht: Polarlichter auch bei uns zu sehen

Sollte bei uns das Wetter in dieser und kommender Nacht mitspielen – was laut aktuellem Wetterbericht in Mittelfranken und Unterfranken der Fall sein könnte – dann gibt es die außergewöhnliche Möglichkeit, auch bei uns Nordlichter zu sehen. Der Grund dafür, dass die Polarlichter auch Bayern erreichen können, ist eine starke Sonneneruption am Donnerstag.

Bei so einer Sonneneruption, auch Flare genannt, speit die Sonne sozusagen hochenergetische Teilchen aus. Erreichen diese die Erdatmosphäre, sind bei uns die beeindruckenden Polarlichter zu sehen. Gestern Abend hat es solch einen starken Plasmaausbruch auf der Sonne in Richtung Erde gegeben.

Sonnenwind zaubert Polarlichter an den Himmel

Auf der fünfteiligen Warnskala der US-amerikanischen Wetterbehörde NOAA hatte der Ausbruch einen gemessenen Wert der Stufe R 3 (stark). Erst im Sommer 2021 gab es den letzten Ausbruch mit einer ähnlichen Stärke. Die Sonne sendet jedoch nicht nur bei Sonnenstürmen geladene Teilchen aus.

Der stetige Strom von Strahlung und Teilchen heißt Sonnenwind. Seine elektrisch geladenen Teilchen treffen etwa 150 Kilometer von der Erde entfernt auf Moleküle der Atmosphäre. Dabei kommt es zu einem Energieaustausch, bei dem die Moleküle elektrisch und energetisch geladen werden. Das daraus resultierende Leuchten sind die Polarlichter.

Keine Gefahr für Menschen, höchstens für Technik

Während für den Menschen solche Eruptionen keine Gefahren bringen, da sie durch die Erdatmosphäre und das Magnetfeld geschützt sind, sieht es bei der Technik ganz anders aus. Sie können GPS-Systeme und auch den Radioempfang stören.

Sehr schwere Ausbrüche, zu denen der vom Donnerstag nicht zählt, können auch den Flugverkehr lahm legen und zu großflächigen Stromausfällen führen. Die größte der letzten Jahre war eine Eruption vom 7. September 2017. Als Folge war damals etwa der hochfrequente Funkverkehr gestört.