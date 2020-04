Ericsson baut in Rosenheim 250 bis 300 Stellen ab

Wie ein Ericsson-Sprecher dem BR bestätigte, fallen rund 250 bis 300 der Stellen in Rosenheim weg. Dies betrifft somit fast nur ehemalige Beschäftige von Kathrein, die bei der Übernahme durch Ericsson im Oktober 2019 mit übernommen worden waren. Laut dem Sprecher werden rund 30 Prozent der Belegschaft in der "Kathrein-Sparte" ihren Job verlieren.

Kostensenkung in der Antennensparte

Ericsson wollte sich, so der Sprecher weiter, das Antennen- und Filter-Know-How ins Haus holen, um durch die Kathrein-Mitarbeiter Kompetenzen zu stärken, die das Unternehmen bisher nicht hatte. Doch selbstverständlich, so der Sprecher, müsse Ericsson auch profitabel wirtschaften. Und das sei in der Mobilfunkantennensparte derzeit sehr schwer. Somit sei es unausweichlich, auch Stellen abzubauen.

Ericsson ist seit Oktober Eigentümer

Im Oktober 2019 hatte Kathrein den Verkauf seines Mobilfunkantennen- und Filtergeschäfts an den schwedischen Telekommunikationsausrüster Ericsson abgeschlossen. Die Bereiche Kathrein Solutions, Kathrein Sachsen, Kathrein Digital Systems und Kathrein Broadcast firmieren seither als eigenständige Unternehmen – und sind vom Stellenabbau somit nicht betroffen.