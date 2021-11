Bei Interesse dreimal pro Woche Lollitest in Bayern

Kinder, die Kindertageseinrichtungen oder heilpädagogische Tagesstätten in Bayern besuchen, haben laut Sozialministerium jetzt Anspruch auf drei Tests pro Woche. Davor waren es zwei.

Vier Berechtigungsscheine für je zehn Selbsttests noch 2021

Die sogenannten Berechtigungsscheine sind bei den Trägern, also in der Regel im Kita-Büro, erhältlich. Pro Kind kann die Einrichtung bis zum 31. Dezember 2021 dann insgesamt vier statt der bislang vorgesehenen drei Berechtigungsscheine ausgeben. Pro Berechtigungsschein erhalten Familien zehn Selbsttests in der Apotheke.

Apotheken werben für Lolli- und Nasenbohrer-Tests

Apotheken werben damit, dass sie Lolli- und Nasenbohrer-Tests vorrätig haben und auf Berechtigungsschein abgeben. Eltern können also ihre Kinder testen lassen, müssen es aber nicht zwingend - außer sie husten oder haben Anzeichen einer Erkältung. Dann müssen sie negative Tests bringen, damit das Kind tatsächlich in die Einrichtung darf.

Darüber hinaus ist es in den Kitas vorgeschrieben, dass die Kinder in festen Gruppen betreut werden. Das dient der Verringerung der Kontakte und so einer Eindämmung der Pandemie. Offene Konzepte sind damit nicht mehr erlaubt.

Kita in München-Neuhausen meldet mäßiges Interesse an den Tests

Die Test seien kein großes Thema im Kindergarten-Alltag, sagt Ulrike Schirmer von der Evangelischen Kindertagesstätte in München-Neuhausen. Dort lassen sich beispielsweise von 111 Kindern derzeit 47 von den Eltern daheim testen. Berechtigungsscheine für die Tests gibt Ulrike Schirmer auf Anfrage ab. Es kommt aber häufig vor, dass Kinder heimgeschickt werden müssen wegen Krankheitssymptomen.

Bei Erkältung, Fieber oder Durchfall müssen Kinder heim

Ulrike Schirmer und ihr Team müssen seit Oktober Kinder heimschicken, wenn die Erkältungssymptome zeigen. Bringt das Kind einen negativen Corona-Selbsttest, darf es wieder kommen. Aber nicht nur bei Anzeichen einer Erkältung wird ein Kind heimgeschickt. Gleiches gilt bei Fieber oder Magen-Darm-Erkrankungen. Wenn ein Kind Durchfall hat, muss es heim oder von vorneherein daheim bleiben. Das komme durchaus häufig vor in diesen Wochen, sagt die Leiterin der Münchner Kita.

Für ungeimpfte Beschäftigte sind Corona-Tests Pflicht

Auch Beschäftigte von Kitas können sich – egal wie ihr Impfstatus ist – kostenlos testen lassen, wenn sie möchten.

Wenn das Personal von Kindertagesstätten allerdings nicht geimpft sind, ist das Ministerium strenger: Haus- und Küchenpersonal, sowie Erzieherinnen und Erzieher, die nicht geimpft oder genesen sind, dürfen die Kindertageseinrichtungen nur betreten, wenn sie drei Mal wöchentlich einen Testnachweis erbringen. Das gilt seit September. Alternativ können sie bestätigen, dass sie einen Selbsttest mit negativem Ergebnis durchgeführt haben.

Erziehungspersonal froh, dass es nicht selbst Kinder testen muss

In der Evangelischen Kindertagesstätte in Neuhausen läuft das so ab, dass das Erziehungspersonal die Tests im Büro von Ulrike Schirmer macht. Für das übrige Personal ist der Arbeitgeber zuständig, der evangelische Sozialkonzern Diakonia. Die Erzieherinnen sind laut ihrer Chefin mit der gegenwärtigen Regelung in Sachen Corona-Tests zufrieden. Und sie sind auch froh, dass sie nicht selber die Kinder testen müssten.