Bei hohen Infektionszahlen: Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz

Was viele Arbeitgeber ohnehin schon angeordnet hatten, wird nun für alle verbindlich: Der Mund-Nase-Schutz ist ab heute überall in Werkshallen und Büros zu tragen, sobald man auf dem Gelände unterwegs ist: Insbesondere in Fahrstühlen, Kantinen und Eingängen sowie auf den Fluren, heißt es in der gestern verabschiedeten Änderung der Infektionsschutzmaßnahmen in Bayern.

Maskenpflicht bei überschrittenem Frühwarnwert

Die Maskenpflicht an der Arbeitsstelle gilt seit heute in allen Städten und Landkreisen ab einem Corona-Inzidenzwert über 35. Am konkreten Arbeitsplatz hingegen darf man die Maske abgelegen, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern zu den Kollegen eingehalten werden kann.

Söder sieht Förderalismus an seinen Grenzen

Grund für die Verschärfung der Schutzmaßnahmen ist die deutliche Dynamik bei den Corona-Neuansteckungen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert nun auch bundesweit eine solche Maskenpflicht an der Arbeitsstätte. "Wir brauchen eine allgemeine Maskenpflicht national. Ich bin ein überzeugter Föderalist, aber ich glaube, dass der Föderalismus zunehmend an seine Grenze stößt", sagte Söder am Montag vor einer Schaltkonferenz des CSU-Vorstands in Nürnberg.

Auch Grundschüler müssen bei hohen Werten Maske tragen

In Kitas und Schulen können die bayerischen Städte und Landkreise ab einem Inzidenzwert von 35 ohnehin schon strengere Maßnahmen anordnen: So gilt bereits vielerorts eine Maskenpflicht auch am Sitzplatz – sowohl in der Grundschule wie auch an den weiterführenden Schulen.

"Die Stärke unserer Regeln liegt darin, dass wir individuell auf die Lage vor Ort reagieren können. Das soll uns helfen, einen landesweiten Lockdown möglichst zu vermeiden." Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU)