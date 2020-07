Bei Hochzeit angesteckt: Corona-Ausbruch an Mittelschule

Die Familie im Kreis Passau, deren drei schulpflichtige Kinder an Covid-19 erkrankt sind, hat sich bei einer Hochzeit im Unterallgäu infiziert. Wie die Leiterin des Gesundheitsamts im Kreis Passau, Gabriele Bareuther, mitteilt, sei das Passauer Gesundheitsamt von der Allgäuer Behörde über den Corona-Ausbruch auf der Hochzeit informiert worden.

Drei Klassen an Mittelschule Vilshofen in Quarantäne

Am Mittwochabend (8.7.) hatte das Landratsamt Passau bekannt gegeben, dass an der Mittelschule St. Georg in Vilshofen (Lkr. Passau) drei Schulklassen unter Quarantäne gestellt worden sind. Jeweils ein Kind aus den Klassen war positiv auf Covid-19 getestet worden. Die drei Kinder stammen aus derselben Familie. Die Familie aus dem Kreis Passau sei nun auf das Virus getestet worden: Mit dem Ergebnis, dass drei schulpflichtige Kinder erkrankt sind.

Hygienekonzept und das Listenführen habe sich bewährt

Dank des Hygienekonzeptes der Schule sind nur wenige Personen betroffen: "Zum Glück sind die Klassen geteilt. Es betrifft also weniger als 40 Schüler", sagt Gabriele Bareuther vom Gesundheitsamt. Auch fünf Lehrer sind in Quarantäne. Kinder und Lehrer werden heute abgestrichen. Auch, wenn ihr Befund negativ ist, müssen sie für 14 Tage in Quarantäne bleiben.

Das Hygienekonzept an Schulen, das Listenführen und die kleinen Klassen hätten sich bewährt, sagt Bareuther: "So konnten die Kontaktpersonen schnell ermittelt werden."