Bei Hitze in Auto zurückgelassen: Rottweiler tot

Ein sieben Jahre alter Rottweiler-Rüde ist am Freitag in Dittelbrunn im Landkreis Schweinfurt im Kofferraum eines Autos zurückgelassen worden, das in der Sonne geparkt war, so der Polizeibericht am Samstag. Die Scheiben seien zwar etwas heruntergelassen gewesen, die Frischluftzufuhr bei Außentemperaturen um die 30 Grad habe jedoch offenbar nicht ausgereicht.

Frau ruft Polizei: Hilfe kommt zu spät

Einer Zeugin war die Notlage des zu dem Zeitpunkt noch lebenden Tieres dem Bericht zufolge nach ungefähr zwei Stunden aufgefallen. Die hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizei versuchte, das Tier zu retten und schlug die Scheibe des Autos ein. Für den Hund kam aber jede Hilfe zu spät, er verendete noch im Fahrzeug.

Hundehalter im Urlaub

Der Hundehalter hatte das Tier aufgrund eines Urlaubs in die Obhut seiner 22-jährigen Tochter übergeben. Diese habe das Auto mit dem Hund in einer Wohnanlage geparkt. Wo die junge Frau zu dem Zeitpunkt war, konnte die Polizei nicht sagen. Sie muss mit einer Anzeige nach dem Tierschutzgesetz rechnen – "aufgrund des hier zugrunde liegenden durchaus tragischen Sachverhalts", so der Polizeibericht.

Verstoß gegen Tierschutzgesetz

Der Deutsche Tierschutzbund mahnt: "Wer ein Tier bei Hitze im Auto zurücklässt, handelt verantwortungslos und verstößt gegen die Tierschutz-Hundeverordnung." Autos könnten für Hunde schnell zur Falle werden: Sauerstoffmangel, Übelkeit, Kreislaufprobleme und Kreislaufversagen führten im schlimmsten Fall zum Tod des Tieres. Es reiche auch nicht aus, den Wagen im Schatten abzustellen und auch bei bedecktem Himmel werde es in einem Auto rasch zu warm.