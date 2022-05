Bei Gasstopp: Bayerische Glasindustrie unter Druck

Die Glasindustrie im bayerisch-thüringischen Grenzgebiet gilt als "gläsernes Herz Deutschlands". Schon vor dem Ukraine-Krieg schlug die Branche wegen der gestiegenen Energiepreise Alarm – mit einem Video im Netz, Hashtag "Alarmstufe rot".

Glashersteller schlagen Alarm

Oberfränkische Glashersteller am Rennsteig, der Landrat von Kronach, Gewerkschaftsvertreter und Mitarbeitende schildern darin, wie ernst die Lage ist. Die steigenden Energiepreise seien nicht mehr tragbar, so könne der Betrieb nicht mehr wirtschaftlich produzieren, sagt etwa Geschäftsführerin Carletta Heinz von Heinz-Glas.

Das Video endet mit eindringlichen Worten von Nikolaus Wiegand, dessen Unternehmen unter anderem Getränkeflaschen für Milch, Mineralwasser und Bier herstellt.

"Die Glasindustrie lebt davon, dass die Wanne heiß ist." Nikolaus Wiegand, Geschäftsführer

Ohne Gas können Anlagen kaputt gehen

Damit die Wanne heiß bleibt, in der Rohstoffe wie Quarzsand, Soda, Kalkstein und andere Zutaten zu Glas geschmolzen werden, braucht es viel Energie und Temperaturen um 1.600 Grad Celsius. Und zwar rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 356 Tage im Jahr, sagt Murat Agac, Assistent der Geschäftsführung von Heinz-Glas in Oberfranken: "Wenn zwischendrin das Gas abgestellt wird, ist der Ofen aus, das gilt für die ganze Glasindustrie."

Das gläserne Herz Deutschlands - ohne Gas würde es erstarren und womöglich zerbrechen, sagt Agac: "Das könnte so weit kommen, dass die Anlagen auch kaputt gehen, wir reden hier von 1.600 Grad Glasschmelze, und es ist gar nicht so einfach, so eine Wanne abzulassen." Eine Wanne, die mehrere Millionen Euro kostet und normalerweise acht bis zehn Jahre hält, wie Murat Agac sagt.

Produkte für Pharmaindustrie und Getränkehandel

Heinz-Glas beschäftigt an seinen Standorten Kleintettau in Oberfranken und Piesau in Thüringen 1.500 Mitarbeiter - weltweit sind es 3.200 Arbeitsplätze. Das Unternehmen stellt Flakons und Tiegel für die Parfümindustrie her, und zwar für das Premiumsegment wie Gucci, Calvin Klein oder Hugo Boss.

Aber es beträfe nicht nur Luxusgüter, wenn in der bayerisch-thüringischen Glasindustrie der Ofen ausgeht. Einen Steinwurf von Heinz-Glas entfernt, in Tettau, ist ein Produktionsstandort von Gerresheimer, einem Global Player, der auch Glas-Ampullen und Arzneimittelfläschchen für die Pharmaindustrie produziert. Vorstandschef Dietmar Siemssen formulierte es in einem Zeitungsinterview plakativ: "Ohne Gerresheimer würden Operationen ausfallen und Patienten ihre Medikamente nicht kriegen."

Zehn Kilometer weiter in Steinbach am Wald macht die Firma Wiegand aus Altglas neue Getränkeflaschen. Steht die Produktion still, dann könnten nicht nur Mineralwasser-, Saft-, Milch- und Bierflaschen knapp werden, warnt Geschäftsführer Nikolaus Wiegand im bereits erwähnten Video: "Laufen die Wannen nicht mehr, werden wir nicht mehr in der Lage sein, das gesammelte Altglas aufzunehmen. Das würde sehr schnell in den Städten dazu führen, dass das gesammelte Altglas aus den Containern herausquillt."

Umstieg auf erneuerbare Energie

Wie ernst die Lage ist, illustrieren Zahlen der Glasindustrie: Die Energiekosten sind demnach seit 2020 bis zu 600 Prozent gestiegen. Waren es vorher 100.000 Euro Energiekosten im Monat für ein mittelgroßes Unternehmen, sind es heute 600.000.

Die Glasindustrie am Rennsteig in Oberfranken plant deshalb den Umstieg auf regenerative Energie. Die Vorbereitungen dazu laufen, sagt Murat Agac von Heinz-Glas: "Wir könnten, wenn alles gelingt, fossilfrei Glas schmelzen. Das ist einmalig in der Glasindustrie. Hierbei müssen wir auch auf Technologien setzen, die erst noch in der Entwicklung sind. Ein radikaler Schritt in Richtung Transformation, den wir gerne gehen und gehen müssen."

Die Unternehmen am Rennsteig wünschen sich einen Windpark mit 15 Windrädern im Wald, der in einem ersten Schritt Strom, in einem zweiten auch Wasserstoff produzieren soll. Und sie machen Druck. Schnell soll es gehen und unbürokratisch, am besten mit reichlich staatlichen Zuschüssen. Die Aussichten dafür sind günstiger geworden, seit sich die bayerische Staatsregierung bei der Windkraft bewegt.

Aiwanger: "Glasindustrie ist systemrelevant"

Bei einem Besuch im April versprach Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), sich für die Glasindustrie einzusetzen. Für einen Windpark und für staatliche Hilfen: "Es geht um 20.000 Arbeitsplätze, die wackeln in der Glas- und Keramikindustrie, wenn nicht die Politik sehr schnell erste Hilfe leistet. Die Glasindustrie ist eine systemrelevante Industrie."

Systemrelevant – das Adjektiv dürfte sehr genau registriert worden sein in Oberfranken. Geht in der Glasindustrie doch die Sorge um, dass der Gasnotfall eintritt. Dann könnte die Bundesnetzagentur Industriebetriebe abschalten, weil geschützte Kunden wie Privathaushalte und soziale Einrichtungen im Notfallplan Vorrang genießen.

An dieser Reihenfolge wird hinter den Kulissen gerüttelt. Die Bundesnetzagentur bestätigt, dass derzeit Gespräche zur Krisenvorbereitung laufen mit der Industrie und der Energiewirtschaft.