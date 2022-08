Feuer auf Bauernhof bei Freising - Flugverkehr beeinträchtigt

Auf einem Bauernhof mit Biogasanlage in der Nähe des Münchner Flughafens ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Unweit des Geländes steht - wie in sozialen Medien zu sehen war - eine dicke Rauchwolke am Himmel.

Beeinträchtigung des Flugverkehrs

Auf der Nordbahn des Flughafens konnten zunächst keine Flugzeuge mehr landen - nur noch abfliegen. Für Landungen konnte zeitweise ausschließlich die Südbahn genutzt werden, wie ein Flughafensprecher sagte. Zunächst hätten aber keine Flüge abgesagt werden müssen.

Warnung der Behörden

Die Polizei gab eine Warnung heraus: Fenster und Türen sollten im Freisinger Ortsteil Eggertshofen geschlossen bleiben - auch wenn Messungen der Feuerwehr ergeben hätten, dass sich "keine gefährlichen Stoffe in der Luft" befinden.