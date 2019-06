Bei Flugstunde am Hetzleser Berg abgestürzt

Beim Absturz eines Segelflugzeugs nahe Neunkirchen am Brand (Lkr. Forchheim) in der fränkischen Schweiz sind am Freitag (21.06.19) zwei Männer schwer verletzt worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 63-jährigen Fluglehrer und seinen 56 Jahre alten Schüler.

Aus 30 Metern Höhe abgestürzt

Die beiden waren mit der zweisitzigen Maschine des Typs "Twin Astir III" gegen 17:45 Uhr am Flugplatz Hetzleser Berg zu einem Übungsflug gestartet. Kurz darauf konnte das Personal am Flugverkehrskontrollturm sehen, wie das Segelflugzeug an Höhe verlor und schließlich aus etwa 30 Metern Höhe in eine Kirschbaumplantage stürzte.

In Segelflugzeug eingeklemmt

Beide Insassen wurden in der totalbeschädigten Maschine eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden anschließend per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Absturz kam soll nun ein Sachverständiger der Bundesstelle für Luftunfalluntersuchung klären.