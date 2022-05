Bei FCN-Platzsturm: Frau macht sexuellen Übergriff öffentlich

Nachdem Fans im Anschluss an die Partie des 1. FC Nürnberg gegen Schalke 04 der zweiten Fußball-Bundesliga Fans auf den Platz stürmten, soll es zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau gekommen sein.

Täter soll Frau zwischen die Beine gegriffen haben

Auf Twitter machte das mutmaßliche Opfer die Tat öffentlich. In dem Fan-Gemenge habe ein Unbekannter ihr zunächst an den Hintern und dann zwischen die Beine gegriffen und letztlich versucht ihr das Trikot aus der Hose zu ziehen, um darunter greifen zu können, beschreibt das Opfer den Vorfall auf Twitter. Ihr sei gut geholfen worden, schreibt sie weiter. Ein Foto des mutmaßlichen Täters konnte aufgenommen und nach einer Anzeige an die Polizei übergeben werden.

Frau will auf sexuelle Übergriffe aufmerksam machen

Die Frau will nach eigener Aussage keine Aufmerksamkeit oder Mitleid. "Ich will das nur erzählen, da sich manche Menschen erlauben, andere ohne ihren Willen anzufassen und das ist kein Einzelfall", schreibt sie weiter. Ihr gehe es gut, da sie Hilfe erhalten habe, andere nicht, was psychische Schäden verursache. Die Polizei Mittelfranken betätigte dem Bayerischen Rundfunk, dass Anzeige in dem Fall erstattet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.