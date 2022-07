> Bei Erntearbeit: Getreidefelder in Hirschaid in Flammen

Zwei Getreidefelder in Röbersdorf bei Hirschaid im Landkreis Bamberg haben am Donnerstag auf einer Fläche von sechs Hektar in Flammen gestanden. Es entwickelte sich eine große Rauchwolke. Das Feuer soll bei Erntearbeiten ausgelöst worden sein.