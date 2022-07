Bei Mäharbeiten: Landwirt wird unter Traktor eingeklemmt

Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis Haßberge kam es kurz vor 18 Uhr in der Flur zwischen Eltmann und Limbach zu dem Unglück. Der 55-Jährige mähte einen Grünstreifen zwischen einem Feldweg und einem Getreidefeld. Dabei kippte der Traktor samt Mähwerk auf einem Abhang seitlich weg, überschlug sich und blieb etwa drei Meter tiefer zum Liegen.

Eingeklemmter setzte Notruf ab

Der Landwirt wurde dabei aus der Fahrerkabine geschleudert. Er kam unter den Traktor und wurde mit Beinen und Hüfte unter der Fahrerkabine eingeklemmt. Der 55-Jährige konnte aber selbst noch einen Notruf absetzen.

Mehrere Rettungskräfte des BRK und die Feuerwehren aus Eltmann und Ebelsbach machten sich sofort auf den Weg zum Unglücksort. Auch der Rettungshubschrauber "Christoph 18" aus Ochsenfurt wurde angefordert.

BRK: Landwirt hatte "großes Glück"

Den Feuerwehrkräften gelang es, mit Hilfe eines hydraulischen Hebekissens den Traktor anzuheben und den Eingeklemmten zu bergen. Da eine schwere Wirbelverletzung nicht auszuschließen war, wurde der Verletzte per Trage den Hang vorsichtig hinaufgetragen und im Rettungswagen untersucht.

Dabei stellten sich heraus, dass der Mann offenbar "großes Glück" gehabt hatte, so das BRK: Der Landwirt war jederzeit ansprechbar und hatte nur mittelschwere Verletzungen erlitten. Der Mann war beim Sturz in einer kleinen Mulde des recht weichen Getreidefelds gelandet. Deshalb lastete offenbar nicht das gesamte Gewicht des mehrere Tonnen schweren Traktors auf ihm.

Rettungshubschrauber wurde nicht gebraucht

Der Verletzte wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Diagnostik und Behandlung in das Klinikum Bamberg eingeliefert. Ein Transport mit dem Rettungshubschrauber war glücklicherweise nicht notwendig, so das BRK in seiner Mitteilung.

Angehörige des 55-Jährigen organisierten die Bergung des Traktors. An der Maschine entstand laut BRK hoher Sachschaden.