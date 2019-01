Bei Einbruch allein zu Hause: 13-Jährige alarmiert Polizei

In Dingolfing muss ein 13-jähriges Mädchen riesige Angst gehabt haben, als Einbrecher in der Abenddämmerung in ihr Elternhaus eindrangen. Sie war zu dem Zeitpunkt allein daheim: ihr Vater in der Arbeit, ihre Mutter nur kurz in der Stadt, wie die Polizei mitteilt. Die 13-Jährige flüchtete ins Badezimmer und rief von dort aus ihre Tante und die Polizei an. Passiert ist ihr nichts, aber sie erlitt einen Schock.

Tante schlug die Einbrecher in die Flucht

Das Mädchen hatte die Einbrecher schon vom Wohnzimmer aus gesehen. Sie waren bereits im Garten des Hauses und gingen auf die Terrassentür zu. Der Teenager ergriff die Flucht nach oben und sperrte sich im Badezimmer ein. Die beiden Männer warfen in der Zwischenzeit die Terrassentür mit einem Stein ein und stiegen ins Haus ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume, darunter auch das Ankleidezimmer im ersten Stock. Sie fanden laut Polizei verschiedene Schmuckstücke. Das Mädchen entdeckten sie aber nicht. Als die verständigte Tante am Haus eintraf, flüchteten die Einbrecher durch den Garten und liefen über ein angrenzendes Feld davon. Dort verloren sie den Schmuck, womöglich warfen sie ihn auch weg. Der Schmuck konnte später von einem Polizeihund gefunden werden. Ob es sich um die gesamte Beute handelt ist noch unklar.

Fahndung nach den Einbrechern

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Nach Angaben des Mädchens sind die Männer zwischen 45 und 50 Jahre alt. Einer von ihnen ist ca. 175 cm groß, trug eine dunkelblaue Steppjacke, eine dunkle Hose und eine schwarze Mütze. Der zweite Mann war ca. 180cm groß, korpulent und trug dunkle Kleidung, sowie eine Mütze mit Ohrenklappen. Die Kripo Landshut hat den Fall übernommen und bittet um Hinweise.

Polizei rät: Sich bemerkbar machen!

Die Polizei rät in solchen Fällen, sich bemerkbar zu machen: Licht an, laut Rufen - das schlägt Einbrecher in die Flucht. Denn sie sind ausschließlich auf die Beute aus und darauf, nicht erkannt zu werden. Zusätzlich sollte in der dunklen Jahreszeit immer ein Licht brennen, auch wenn man das Haus verlässt.

Dem Mädchen geht es laut Nachfrage bei der Polizei den Umständen entsprechend gut. Sie konnte am Tag danach auch in die Schule gehen.