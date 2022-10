Bei den Eltern rausgeflogen: Junges Paar besetzt fremdes Haus

Ein junges Pärchen, das im elterlichen Zuhause in Oberösterreich laut eigener Aussage nicht mehr willkommen war, hat sich in dem Wohnhaus eines 48-jährigen Münchners in Bad Füssing illegal eingenistet. Sie waren wohl durch ein Fenster eingestiegen. Das meldet die Polizei Pocking.

Hausbesitzer erwartet wohl hohe Stromrechnung

Als der Hausbesitzer nach drei Monaten Abwesenheit am vergangenen Samstag in sein Haus, das er laut Polizei als Zweitwohnsitz nutzt, zurückkehrte, waren im Obergeschoss die Schlösser der Türen ausgetauscht worden. Nachdem diese geöffnet werden konnten, musste er feststellen, dass sich Fremde widerrechtlich in den Räumen niedergelassen hatten: Sie hatten sich mit Fernseher und anderen Elektrogeräten eingerichtet, außerdem wurden Ausweisdokumente gefunden. Diese führten die Polizei zu dem jungen Österreicher, den die Beamten in Pocking aufgriffen.

Anzeige: Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Drogenbesitz

Den 22-Jährigen und seine 21-jährige Freundin erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz - es wurde sowohl in dem besetzten Haus als auch bei den beiden jungen Leuten Methamphetamin gefunden. Nach der Vernehmung durch die Polizei sind die beiden vorläufig wieder auf freiem Fuß. Ob die Eltern in Oberösterreich die beiden wieder bei sich einziehen ließen, ist der Polizei nicht bekannt.

Auch zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die beiden hätten das Haus zwar nicht verdreckt oder verwüstet, allerdings dürfte dem Besitzer eine saftige Stromrechnung ins Haus flattern.