Bei bis zu 20 Grad: Straßenmeistereien rüsten sich für Winter

Allein am Riedbergpass im Oberallgäu bringt die Straßenmeisterei in Sonthofen in den nächsten Wochen rund 2.000 Schneestangen an. Im ganzen Landkreis kommen rund 16.000 solcher Stangen zum Einsatz. Im Ostallgäu stellt die Straßenmeisterei in Marktoberdorf etwa 5.600 Stangen auf.

Die Stangen sollen dafür sorgen, dass der Straßenverlauf auch dann zu erkennen ist, wenn die Leitpfosten am Straßenrand unter dem Schnee verschwinden oder bei Nebel oder Regen schlecht zu sehen sind. Eingesetzt werden sie im Allgäu nicht nur in höheren Lagen, sondern überall dort, wo die Gefahr von Schneeverwehungen besonders groß ist.

Zäune gegen Schneeverwehungen

In 20 bis 30 Meter Entfernung zum Straßenrand werden außerdem Zäune auf Wiesen aufgestellt, um Schneeverwehungen auf den Fahrbahnen zu verhindern. Aufgewirbelter Schnee soll sich darin verfangen und auf den Wiesen liegenbleiben.

Weitere 500 Tonnen Streusalz fürs Ostallgäu

Auch die Lieferung von Streusalz sei schon in vollem Gang, heißt es aus dem Ostallgäu. Für die erste November-Woche werden weitere 500 Tonnen Salz erwartet. Dann seien die Lager erstmal voll.