Bei Besuch der Oma in Geldersheim: Bulldogge greift Enkel an

Am Muttertag hat ein fünfjähriger Junge zusammen mit seiner Mutter seine Oma in Geldersheim (Lkr. Schweinfurt) besucht. In der Wohnung der Großmutter wurde das Kind von einem Old English Bulldog angefallen. Der Hund verbiss sich im Arm des Jungen. Das Tier befand sich laut Polizei erst seit Kurzem in der Wohnung der Großmutter. Davor war es im Tierheim.

Mann der Großmutter befreit den Jungen

Laut Polizei sei der Junge zusammen mit seiner Mutter zu einem Muttertagsbesuch bei der Oma gewesen. Dabei sei es zu dem dramatischen Vorfall gekommen. Nach zuvor erfolglosen Versuchen sei es schließlich dem Ehemann der Großmutter gelungen, den Hund vom Arm des Kindes zu trennen. Der Fünfjährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Hund auf Probe bei der Großmutter

Die Großmutter hatte den Hund gemeinsam mit ihrem Mann erst wenige Wochen zuvor zur Probe aus dem Tierheim aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Der Hund sei inzwischen wieder im Tierheim. Es handele sich bei dem Old English Bulldog nicht um ein Tier jener Rassen, die auf der Liste gefährlicher Hunde vermerkt sind.

