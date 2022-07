Bei Bayreuth: Illegales Autorennen auf der A9

Am späten Freitagabend hat auf der Autobahn A9 bei Bayreuth ein illegales Autorennen stattgefunden. Wie die Polizei berichtet, hatten Beamte gegen 23.00 Uhr eine Gruppe von teils hochmotorisierten Fahrzeugen aus dem Zulassungsbereich Bayreuth bemerkt.

Illegales Autorennen: Mit 200 statt 130 km/h unterwegs

Demnach sei die Gruppe zunächst in Richtung Süden unterwegs gewesen und habe dann an einem Parkplatz verbotswidrig über eine gesperrte Brücke die Fahrbahnseite gewechselt. Obwohl an der Stelle eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometer gilt, hätten die Autos dann auf über 200 km/h beschleunigt.

Polizei zieht einen der Fahrer aus dem Verkehr

Das Videofahrzeug der Polizei konnte die Fahrt aufzeichnen und es sei gelungen, einen der Fahrer, einen 34 Jahre alten Mann, an der Anschlussstelle Bayreuth-Nord aus dem Verkehr zu ziehen. Die Beamten werteten die Raserei als illegales Autorennen und stellten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Auto des Mannes sicher. Gegen die anderen Teilnehmer des illegalen Autorennens haben die Beamten ebenfalls Ermittlungen eingeleitet.