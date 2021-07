Bei Bayreuth: 400 Quadratmeter Waldboden abgebrannt

In einem Waldgebiet zwischen der Hohen Warte und Euben im Landkreis Bayreuth sind am Freitagnachmittag circa 400 Quadratmeter Waldboden abgebrannt. Wie die Feuerwehr Bayreuth mitteilt, hat eine Wandergruppe das Feuer entdeckt, die Einsatzkräfte vorbildlich bei der Arbeit unterstützt und so "maßgeblich zur Schadensbegrenzung durch das Feuer" beigetragen.

Brand konnte schnell gelöscht werden

Demnach konnten die Feuerwehrleute durch die genaue Einweisung der Wanderer über Waldwege bis auf 200 Meter mit den Einsatzfahrzeugen an die Brandstelle heranfahren, die restliche Distanz wurde dann über eine Schlauchleitung überbrückt. Laut Angaben der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurde die Fläche mit mehreren tausend Litern Wasser eingewässert. Über die Höhe des Schadens liegen bislang keine Informationen vor.

Verhaltensregeln: Keine Scherben, kein Feuer, Rauchen verboten

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die allgemeinen Verhaltensregeln im Wald eingehalten werden sollen. Dazu zählt vor allem, keine Glasflaschen und -scherben zurückzulassen, da sonst durch den Brennglaseffekt ein Feuer entstehen könnte. Zudem dürfe kein offenes Feuer entzündet werden. Des Weiteren gilt von 01. März bis 31. Oktober in allen Wäldern ein allgemeines Rauchverbot.