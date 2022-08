> Bei Bamberg: 44-Jähriger stirbt nach Sturz vom Fahrrad

Ein 44 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Samstag in Hallstadt im Landkreis Bamberg bei einem Sturz von seinem Fahrrad ums Leben gekommen. Ein Zeuge hatte den Mann in der Nacht am Boden liegend aufgefunden. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.