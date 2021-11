Bei Bad Aibling wird für die Zukunft gebaut

Achim Mantel führt über das Gelände der ehemaligen NSA-Abhörbasis in Mietraching bei Bad Aibling. Hier, wo früher US-Agenten gearbeitet haben, suchen Mantel und sein Team nach den Baumethoden der Zukunft, denn Bauen mit Beton ist nicht gerade ökologisch.

Forschung für die Häuser der Zukunft

Mantel leitet eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Die Firma, für die er arbeitet, baut vor allem für große Wohnungsgesellschaften und Kommunen Häuser und Wohnblocks. Das Gelände bei Bad Aibling ist Mantels "Forschungsspielplatz", wie er selbst sagt. "Wir wissen nicht wirklich, wie die Bautechnologie in zwanzig, dreißig Jahren sein wird", so Mantel.

"Das ist ein bisschen die Intention, dass wir versuchen, jetzt schon herauszufinden: Was ist in zehn bis zwanzig Jahren möglich.“ Achim Mantel, Forscher und Entwickler

Dafür bauen sie Prototypen mit neuen Materialien und Bauweisen. So wollen sie testen, ob das, was sie auf dem Papier planen, auch in Wirklichkeit klappt. Anders als in der Stadt, wo später Haus an Haus gebaut wird, stehen die Prototypen in Mietraching einzeln verteilt über das ganze Gelände. Dazwischen: Wiesen und Bäume.

Eines der ersten Hochhäuser aus Holz