Bei Ansbach: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 21-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Frau aus dem Landkreis Fürth auf der Kreisstraße von Haasgang in Richtung Weihenzell im Landkreis Ansbach unterwegs.

Frontalzusammenstoß mit Auto auf der Gegenfahrbahn

Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto einer 53-Jährigen zusammen. Diese konnte nicht mehr ausweichen. Beim Aufprall sind drei der vier Pkw-Insassinnen leicht verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte die Schwerverletzte in die Uni-Klinik Würzburg.

Wirtschaftlicher Totalschaden an Unfallfahrzeugen

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Die Kreisstraße war im Rahmen der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.