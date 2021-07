vor 42 Minuten

Bei Ansbach: Motorradfahrer stirbt bei Auffahrunfall auf der A6

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in der Nacht zum Sonntag auf der A6 in Höhe Lichtenau im Landkreis Ansbach ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 60-Jährige kollidierte mit einem Kleintransporter und starb noch an der Unfallstelle.