Bei Ansbach: Fahrradfahrerin stirbt nach Kollision mit Motorrad

Der Versuch, mit dem Fahrrad die Bundesstraße 14 zu überqueren, endete für ein 55 Jahre alte Frau im Landkreis Ansbach tödlich. Die Fahrradfahrerin stieß am Samstagnachmittag bei dem Querungsversuch mit einem Motorradfahrer zusammen. Das teilte die Polizei mit. Beide stürzten nach dem Zusammenprall.

Ersthelfer konnten Radfahrerin nicht retten

Obwohl Ersthelfer sofort mit Reanimationsmaßnahmen begannen, starb die Frau noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Der 32-jährige Motorradfahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte.

Bundesstraße über mehrere Stunden gesperrt

Währen die Polizei vor Ort im Einsatz war, war die B14 in beiden Fahrtrichtungen über mehrere Stunden gesperrt. Unmittelbar vor dem Unfall war die Fahrradfahrerin nach Angaben der Polizei auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Pfaffengreuth, einem Gemeindeteil von Ansbach, und der B14 unterwegs.