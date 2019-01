Eine 36 Jahre alte Frau hat am Samstagabend in Feucht (Lkr. Nürnberger Land) mit ihrem Auto mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge gerammt. Zunächst krachte sie in einen Kleintransporter, anschließend noch in einen Pkw, teilte die Polizei dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit.

Unfallursache wohl Alkohol

Die 36-Jährige wurde bei der Unfallserie leicht verletzt. Nach Polizeiangaben war sie erheblich alkoholisiert.