Behörderverlagerung in die Oberpfalz zur Hälfte umgesetzt

Knapp 500 Arbeitsplätze bei staatlichen Behörden sind in den vergangenen sechs Jahren aus München und anderen Ballungsräumen in die Oberpfalz verlegt worden. Diese Zahl hat Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) am Abend im Regensburger Presseclub genannt. Am Ende der 2015 gestarteten Behördenverlagerung sollen es einmal 1.000 staatliche Stellen in der Oberpfalz sein.

Pro Jahr 30 neue Stellen in Weiden

Das größte derzeit laufende Projekt im Rahmen der Behördenverlagerung ist der schrittweise Umzug des Landesamtes für Finanzen (LFF) mit seinen rund 300 Beschäftigten von München nach Weiden. Wörtlich sagte Füracker: "Wir haben uns ja für die Behördenverlagerungen immer einen Zeitraum gelassen von 5 bis 10 Jahren. So wird es in Weiden so sein, dass jedes Jahr 30 Personen im Durchschnitt beim LFF ankommen."

Was wird aus den Behördensatelliten?

Nicht planmäßig verläuft dagegen die Gründung der fünf sogenannten Behördensatelliten in Bayern, wie Füracker einräumte. In diesen Satelliten – einer ist auch in Schwandorf geplant – sollen Staatsbedienstete aus allen Behörden arbeiten können, wenn sie besonders weite Anfahrwege zu ihren Dienstorten haben.

80 Prozent im Homeoffice

Während der Pandemie hat sich Füracker zufolge aber gezeigt, dass in den Ämtern bis zu 80 Prozent der Beschäftigten problemlos ins Homeoffice gewechselt seien. Jetzt ist die Frage, ob solche Bürostandorte überhaupt noch benötigt werden.

Man werde deswegen ein Jahr lang in den ersten beiden Satelliten in Altötting und Bad Aibling beobachten, ob sich das Konzept bewährt, kündigte der Minister an. Erst dann werden man an die Gründung der übrigen drei Satelliten gehen. Sie wären neben Schwandorf in Aichach und in Landsberg vorgesehen. Füracker betonte, er glaube aber weiterhin an die Zukunft der Behördensatelliten.