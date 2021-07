Behördenverlagerung: OBs aus Rosenheim und Ingolstadt erfreut

Begeisterung bei den Oberbürgermeistern aus Rosenheim und Ingolstadt: Ein Teil der Regierung von Oberbayern soll in ihre Städte verlagert werden. Im Rahmen der zweiten Stufe der sogenannten Behördenverlagerung sollen 500 Beschäftigte in den Raum Rosenheim und 500 Beschäftigte in die Region Ingolstadt kommen.

So sollen Ballungsräume entlastet und zukunftsfähige Arbeitsplätze auch an anderen Standorten geschaffen werden.

"Ein grandioser Tag für Rosenheim"

Andreas März (CSU), Oberbürgermeister der Stadt Rosenheim, spricht von einem "grandiosen Tag für Rosenheim". Die Entscheidung, dass seine Stadt nun Teilsitz einer Bezirksregierung wird, sei ein enormer Schub für den Behörden- und Wirtschaftsstandort Rosenheim.

Für Oberbürgermeister März beweist es strukturpolitischen Weitblick, eine so wichtige Behörde auf das nördliche und südliche Oberbayern aufzuteilen.

"Eine Ehre für Ingolstadt"

Auch Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) ist die Regierung von Oberbayern höchst willkommen. Aktuell werde überlegt, an welchem Standort die Beschäftigten in Zukunft unterkommen könnten. Es sei eine Ehre für Ingolstadt, dass 500 Mitarbeiter hierher verlegt werden sollen.

Ingolstadt sei durch den Audi-Stammsitz sehr monostrukturell geprägt. Wenn andere gute Arbeitsplätze hier angesiedelt werden, freue er sich, so Christian Scharpf.

Ländlicher Raum soll gestärkt werden

Ziel ist laut Finanzminister Albert Füracker (CSU) die Stärkung des ländlichen Raums und gleiche Lebensverhältnisse in ganz Bayern. Die beschlossenen Verlagerungen finden allerdings nicht sofort, sondern in einem Zeitraum von etwa fünf bis zehn Jahren statt. Das Modell beruhe aber auf Freiwilligkeit.

"Niemand wird gegen seinen Willen versetzt", betont Füracker. Man wolle erreichen, dass jeder in seiner Heimat leben und arbeiten kann. Bei der zweiten Stufe der Behördenverlagerung sollen mehr als 2.600 Arbeitsplätze und 400 Studienplätze aus dem Großraum München in ländliche Regionen in ganz Bayern verlagert werden.