Behördenverlagerung in Bayern führt oft zu Problemen

Peter Gold ist zufrieden: Der zweite Bürgermeister von Tirschenreuth steht vor dem knallroten Neubau – hier sitzt seit 2013 das Amt für ländliche Entwicklung, 150 Beschäftigte sind mit umgezogen von Regensburg nach Tirschenreuth als Teil der Behördenverlagerung.

"Man lebt günstig hier, gegenüber den Ballungsräumen, zum Beispiel in München. Hier ist die Lebensqualität erheblich höher", sagt der stellvertretende Rathauschef. Von den 150 Beschäftigten pendeln nur noch 20 täglich von Regensburg hierher. Für die Stadtspitze ist das staatliche Amt ein wichtiger Schritt gegen den Bevölkerungsschwund der Kreisstadt: "Wir werden dadurch einen Ausgleich erhalten, durch den Zuwachs an Bevölkerung, durch den Zuzug der Beschäftigten, mit Familien hierher und das macht sehr wohl was aus."

Behördenverlagerung führt oft zu Mehrkosten

Behörden aufs Land schicken, das klingt erstmal gut, ist teilweise aber kompliziert und teuer: Keine 20 Kilometer von Tirschenreuth entfernt wird in Waldsassen im Rahmen der Behördenverlagerung vom Landesamt für Digitalisierung ein Neubau für rund 16 Millionen Euro geplant. Auch in Unterfranken wird der Umzug des Staatsarchivs von Würzburg nach Kitzingen teuer: 50 Millionen soll ein Neubau in Hanglage kosten.

Bis 2025 sollen 2.500 Arbeits- und 930 Studienplätze aufs Land ziehen, so der Plan der Staatsregierung. Doch die sogenannte "Heimatstrategie" geht mancherorts gar nicht auf: Die Beamten des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in München sträubten sich erfolgreich gegen einen Umzug nach Ansbach. Stattdessen werden in Mittelfranken neue Richterstellen geschaffen.

Landtags-FDP kritisiert "Doppelstrukturen" der Staatsregierung

Diese Praxis kritisiert die Landtags-FDP. Statt echten Verlagerungen gründe die Staatsregierung oftmals nur neue Außenstellen mit einer Hand voll Beamten, sagt der Abgeordnete Alexander Muthmann und fordert: Wenn man Behörden verlagert, dann müsse das in Großeinheiten passieren. Er spricht von 200 bis 300 Mitarbeitern, um dann auch tatsächlich eine Verlagerung zu erreichen. "Weil ja nicht nur die positiven Impulse im ländlichen Raum erzielt werden sollen, sondern auch Entlastungen, an den Orten, wo die Behörden bisher waren", so Muthmann.

Auch Doppelstrukturen wie die zwei Sitze des Gesundheitsministeriums und Heimatministeriums – in München und in Nürnberg - von der Regierung als Kernstück der Verlagerung bezeichnet - sowie des Bauministeriums in München und in Augsburg, sind der FDP ein Dorn im Auge.

Forscher: Know-How von erfahrenen Kollegen geht verloren

Das Münchner ifo-Institut kam jüngst in einer Studie zum Ergebnis: Behördenansiedlungen bringen nur bedingt eine Belebung für strukturschwache Regionen. Laut ifo-Forschern helfe dem ländlichen Raum die Ansiedlung einer neuen Behörde mehr als die Verlagerung oder Teil-Verlagerung einer bereits vorhandenen Behörde. Denn teilweise pendelten Angestellte täglich weite Strecken von ihrem bisherigen Wohnort, anstatt umzuziehen.

Oftmals verließen qualifizierte Beamte auch die Behörde, was zu einem Verlust von Know-How führte. Holger Magel von der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum dagegen ist von der Strategie der Staatsregierung überzeugt: "Es geht darum, dass man einfach mit so einer Amtsverlagerung diesen Orten im ländlichen Raum eine Funktion gibt und das zusammen mit den Menschen und den Familien, die nachwachsen, ist das einfach ein Zukunftssignal und um des geht’s."

Forderung nach schnellerem Ausbau der Infrastruktur auf dem Land

Der Experte für ländlichen Raum fordert noch mehr Verlagerungen aus den Ballungsräumen bayerischer Großstädte in die Peripherie. Damit sich die Lebensbedingungen in Bayern angleichen, sei aber auch ein Ausbau der Infrastruktur auf dem Land nötig: "Wenn der Bus nur dreimal am Tag geht, dann hilft mir die schönste Gegend nix und das schönste billige Haus nix. Wir brauchen Internet, die Digitalisierung ist ein großer Schrittmacher, also wenn das maßgeblich vorangetrieben wird, dann wird der ländliche Raum ein Ort der Zukunft."