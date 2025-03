Behördenposse: Jahrelang keine Genehmigung für kleinen Lift

Lift wird intakt gehalten – Es könnte jederzeit losgehen

Auch der Geschäftsführer der Predigtstuhlbahn Stephan Semmelmayr versteht nicht, warum die Genehmigung so lange dauert. Es sei kein neuer Eingriff in die Natur, der Sessellift sei vollkommen intakt. Denn der Lift muss ständig in Schuss gehalten werden, der TÜV war auch schon öfters da. Das seien alles Kosten, beklagt Semmelmayr. Dabei wäre es ein schönes Angebot für Stadt und Region, wenn wir hier einen Nostalgielift betreiben dürften, fügt er hinzu. Und mehr ist es auch nicht. Denn der kleine Lift mit seinen Einer-Sesseln braucht schon ein paar Minuten für den Höhenunterschied von rund 150 Metern, von der Almhütte Schlegelmulde auf den Berg Hochschlegel. Da kann man nur von "Nostalgie" sprechen.

Die Betreiber würden ihn trotzdem gerne wieder in Betrieb nehmen, um zu zeigen, wie es früher einmal war, als auf dem Predigtstuhl noch ein kleiner Skibetrieb herrschte. "Wie fühlt es sich an in einem Sessellift zu sitzen, in dem vielleicht schon meine Eltern oder Großeltern gefahren sind", so Semmelmayr. Laut dem Geschäftsführer ist ein großes Interesse da. Die Retrowelle spüre man ganz stark, gerade in Krisenzeiten. Man habe so viele Anfragen und müsse immer wieder vertrösten. Semmelmayr und Aicher wüssten gerne, wann es nun endlich so weit ist und wann sie auf eine Genehmigung hoffen dürfen, um besser planen zu können.

Nun soll es im Sommer endlich so weit sein

Immerhin hat das Landratsamt nun zugesichert, dass man – wie es heißt – mit Hochdruck daran arbeite, die Genehmigung bis zum Sommer fertig zu haben. Semmelmayr würde es freuen. Denn in ein paar Jahren – 2028 – feiert die Predigtstuhlbahn ihr 100-jähriges Bestehen. Mit ihren roten Gondeln ist sie die älteste Großkabinen-Seilbahn der Welt. Auch das Bergrestaurant spiegelt den Stil der 20er und 50er Jahre wider. Gerade wurde ein kleines Museum oben an der Bergstation eingerichtet. Ziel sei es, ein lebendiges Museum zu schaffen, so Semmelmayr. Und dazu gehört eben seiner Meinung nach auch der kleine Lift.