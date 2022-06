Behörden-Wirrwarr mit Ansage: Jobcenter betreuen Flüchtlinge

Das Gespräch mit Silke Königsberger dauert schon einige Minuten, als es um eine eigentlich banale Frage geht: Wie sollen Daten von Zehntausenden Flüchtlingen, mühsam erhoben von den Sozialämtern, nun auf die Rechner der Jobcenter kommen? Einen Datenaustausch mit einem Mausklick, den gibt es nicht, stellt sich schnell heraus. Ein Grund: Der Datenschutz.

"Ja, die müssen händisch übertragen werden", berichtet also nun Silke Königsberger, eine freundliche Frau im schwarzen Hosenanzug, die in Augsburg das Jobcenter leitet. "Weil wir ein anderes System haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tippen das manuell ein." Sie schluckt vor ihrer Antwort. Man merkt, dass es ihr unangenehm ist, das behördliche Wirrwarr des "Rechtskreiswechsels" erklären zu müssen. "Das ist anstrengend! Und zwar für alle Jobcenter in Deutschland."

Ukrainische Geflüchtete haben Anspruch auf Grundsicherung

Ab Juni – so hat es der Bund beschlossen – sind nicht mehr die Sozialämter der Städte für die Flüchtlinge zuständig, sondern die Jobcenter. "Rechtskreiswechsel" nennt sich das: Raus aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (Kommunen), rein ins Sozialgesetzbuch zwei (Jobcenter).

Dort, in den Jobcentern, werden sie dann als sogenannte Bedarfsgemeinschaften geführt. Sprich: sie beziehen Grundsicherung. Die Vorteile: Eine Krankenversicherung, mehr Geld vom Staat, vor allem aber bessere Hilfe bei der Jobsuche. Entsprechend begrüßt der bayerische Flüchtlingsrat die neue Regelung.

Jobcenter warnen vor Überlastung

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann fürchtet "einen Riesenaufwand“ für die Ämter. Zum Beispiel für das Jobcenter Augsburg. Dort betreut das Team von Silke Königsberger rund 9.000 Bedarfsgemeinschaften. Über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, hat sich dieser Stamm aufgebaut. Nun aber kommen rund 3.000 Fälle dazu. Von einem Tag auf den anderen.

"Wir bündeln momentan alle Ressourcen“, sagt Königsberger. Sie sagt aber auch, dass das Personal nicht reichen wird, um auch ihre bisherige Klientel wie gewohnt betreuen zu können: "Wir tun wirklich was wir können, aber es kann sein, dass zum Beispiel eine Betriebskostenabrechnung jetzt schon länger dauert als sonst. Oder es kann sein, dass Kunden länger auf persönliche Beratung warten müssen.“ Notgedrungen muss priorisiert werden.Königsberger hofft auf Unterstützung aus der Zentrale in Nürnberg. Von der Bundesagentur für Arbeit heißt es dazu schriftlich, dass "Personalfragen von den Jobcentern vor Ort selbst entschieden werden“. Es gebe aber die Möglichkeit, dass sich Jobcenter untereinander Personal entsenden. Im Klartext: Aus der Zentrale wird es erstmal keine Entlastung geben.

Viele müssen vorerst weiter zum Sozialamt

Und auch für die Sozialämter wird es nicht leichter. Denn der "Rechtskreiswechsel" bringt eine Art Doppelstruktur mit sich. Der Grund: Erst wenn die Flüchtlinge eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung haben, können sie zum Jobcenter gehen. Dieses Schreiben erhalten Flüchtlinge aber in der Regel erst nach rund zwei Monaten.

Die Folge: Um bis dahin Hilfen zu bekommen, müssen sich Geflüchtete wie bisher bei den Sozialämtern der Städte registrieren lassen – und zwar mit erheblichem bürokratischen Aufwand. Und das nur, um sich dann nach zwei Monaten mit noch mehr Dokumenten und Formularen bei den Jobcentern zu registrieren. Bayerns Innenminister spricht von einem "nicht nachvollziehbaren bürokratischen Aufwand".

Ein weiterer Nachteil: Die Vermittlung von Wohnraum. Viele Kommunen sind dabei aktiv und versuchen Geflüchtete zu vermitteln. Die Jobcenter werden das aber nicht mehr übernehmen können, weil es nicht mehr in ihren gesetzlichen Auftrag fällt. Wohnungen werden zwar bezahlt, aber nicht mehr vermittelt.