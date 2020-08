Behörden fahnden: Corona-Infizierter ging in Nürnberg feiern

Eigentlich stand die Person aus dem Landkreis Fürth während der Feier im "Mach1" unter häuslicher Quarantäne - und ging am Wochenende des 15. und 16. August dennoch in Nürnberg feiern. Das Gesundheitsamt im Landkreis Fürth bittet daher nun alle Partygäste, sich dringend beim jeweils zuständigen Gesundheitsamt zu melden und einen Corona-Test zu machen.

Gäste sollen sich testen lassen und in Quarantäne begeben

Zudem sollten sich die Partygäste in häusliche Quarantäne begeben bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Alle Gäste und das anwesende Personal gelten als Kontaktpersonen der Kategorie 1. Laut Landratsamt fand die Party am besagten Wochenende von Samstag 22.30 Uhr bis Sonntag früh um vier Uhr im Nürnberger Club "Mach1" statt.

Falsche Angaben in den Teilnehmer-Listen

An der als Privatfeier deklarierten Party nahm demnach eine Person teil, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Derzeit werden im Zusammenarbeit mit der Polizei die Partygäste anhand der Teilnehmerlisten ermittelt. Das gestaltet sich aber schwierig, da Teilnehmer auch lückenhafte, unleserliche oder falsche Angaben machten.

Fahndung in sozialen Netzwerken

Ob sich der Feiernde strafbar gemacht hat, werde im Nachgang durch die Behörden geprüft, sagte Polizei-Pressesprecher Marc Siegl dem BR auf Anfrage. Das zuständige Landratsamt Fürth versucht nun in erster Linie, die anderen Partygäste ausfindig zu machen. Das habe oberste Priorität, so Pressesprecher Christian Ell. Die Behörden fahnden mittlerweile auch mit einem Suchaufruf in sozialen Netzwerken nach den Partygästen.