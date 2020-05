Behörden beschlagnahmen 120 Tiere einer Halterin

Die Frau ist bereits amtsbekannt

Werner Windpassinger, Sprecher im Passauer Landratsamt, bestätigte dem BR die Wegnahme der Tiere. Die Tierhalterin sei seit längerem amtsbekannt. Gegen sie liefen bereits mehrere Verfahren. Schon letztes Jahr seien der Frau mehrere Tiere, unter anderem Papageien, Hunde und ein Pferd weggenommen worden. Das Veterinäramt habe mittlerweile ein generelles Tierhalteverbot ausgesprochen.

Zeichen für Misshandlung: Hunde zucken zusammen

Die am Dienstag beschlagnahmten Tiere sind alle in einem Tierheim in der Region untergebracht worden. Laut Tierheimleiterin seien die Tiere in einem relativ guten Zustand. Allerdings hätten sie Milben beziehungsweise seien verwurmt. Den Katzen und Hunden merke man an, dass der Umgang mit ihnen lieblos gewesen sein muss, so die Tierheimleiterin auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Gerade die Hunde zucken bei lauten Geräuschen oder schnellen Bewegungen oft zusammen. Ein Anzeichen für eine mögliche Misshandlung in der Vergangenheit.