Behörden aufgrund hoher Sterbezahlen überlastet

Die hohen Todeszahlen durch Corona führen im Nachlassgericht in Nürnberg zu einer Überlastung der Behörde. Das bedeutet auch Wartezeiten bei der Ausstellung eines Erbscheins.

Corona-Pandemie verzögert Arbeit

Beim Nachlassgericht in Nürnberg, einer Abteilung des Amtsgerichts, gingen im Januar dieses Jahres 995 Sterbefallmitteilungen ein, fast doppelt so viele wie im Monatsdurchschnitt des vergangenen Jahres (537). Das sei eine "sprunghafte Mehrbelastung", sagt Justizpressesprecher Friedrich Weitner dem Evangelischen Pressedienst. Das hat Konsequenzen. Zwar dauere die normale Bearbeitung eines Sterbefalles auch im Moment nur "wenige Tage, höchstens eine Woche", erklärt Weitner. Was jedoch gerade deutlich länger dauert, ist die Vereinbarung eines Termins zur Erteilung eines Erbscheins, denn hierzu müssen die Angehörigen persönlich erscheinen.

"Statt sonst zwei bis drei Wochen, müssen sie nun vier bis sechs Wochen auf einen Termin warten". Friedrich Weitner, Nürnberger Justizpressesprecher

Das liegt unter anderem auch daran, da aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Angehörigen gleichzeitig kommen dürfen. Ein Erbschein ist beispielsweise notwendig, wenn sich der Erbe als neuer Eigentümer eines Grundstücks ins Grundbuch eintragen lassen oder, in bestimmten Fällen, wenn er auf das Konto des Verstorbenen zugreifen will. Der Erbschein kann über einen Notar oder beim zuständigen Nachlassgericht beantragt werden.

Auch die Nachlassgerichte in München, Würzburg und Bayreuth melden laut epd-Umfrage einen Anstieg an Sterbefallmitteilungen im Jahr 2020, aber ohne größere Auswirkungen auf ihre Arbeit.