Behinderungen wegen liegen gebliebenem ICE dauern an

Bahnfahrgäste in Mittelfranken müssen sich weiterhin in Geduld üben. Die Strecke zwischen Nürnberg und Treuchtlingen wird auch am Montag noch vom liegen gebliebenen ICE und umgestürzten Bäumen blockiert. Wie ein Bahnsprecher am Nachmittag mitteilte, müssen bis Dienstagabend noch 20 bis 30 umgestürzte Bäume weggeräumt werden. Außerdem muss die Oberleitung repariert werden.

Geländezugang erschwert Aufräumarbeiten

Noch ist der ICE auf der Strecke und kann wegen der umgefallenen Bäume nicht weggefahren werden. Da der ICE auf schwer zugänglichem Gelände steht und dort auch Bäume entfernt werden müssen, kann die Bahn nicht genau sagen, bis wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden.

Normalbetrieb voraussichtlich erst ab Mittwoch

Bis Montagabend soll jedoch der Betrieb laut Bahn auf der Strecke eingleisig wieder aufgenommen werden. Ab Dienstagabend sollen dann wieder beide Gleise befahrbar sein. Für den ganzen Dienstag rechnet die Bahn von Verspätungen von 10 bis 20 Minuten im Regionalverkehr. Beim Fernverkehr müssen die Reisenden sich auf längere Fahrzeiten wegen weiträumiger Umfahrungen einstellen. Die Bahn geht davon aus, dass die Züge ab Mittwoch früh wieder normal fahren.