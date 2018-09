Behinderungen wegen EU-Gipfel in Salzburg

Reisende auf dem Weg nach Österreich und Touristen in Salzburg müssen am Mittwoch und Donnerstag mit Behinderungen rechnen.

Polizisten und SEKs im Einsatz

Die Salzburger Landespolizei spricht vom größten Einsatz der letzten Jahre. Das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs werden demnach rund 1.750 Polizisten bewachen, unter ihnen auch Sondereinheiten und Spezialkräfte aus anderen österreichischen Bundesländern.

Seit Dienstag wird an den Grenzen kontrolliert

Bereits ab heute werden Einreisende nach Österreich an den Grenzübergängen rund um Salzburg kontrolliert: Unter anderem an der A8 hinter Bad Reichenhall und an der Saalbrücke bei Freilassing. Reisende müssen ihre Ausweise dabei haben. Bisher kommt es nach Angaben der bayerischen Polizei noch zu keinen längeren Wartezeiten. Das könne sich aber jederzeit ändern, hieß es beim Präsidium in Rosenheim.

Straßen und Plätze in Salzburg sind gesperrt

In Salzburg werden während des EU-Gipfels zahlreiche Straßen und Plätze gesperrt, Busse fahren einige Haltestellen in der Innenstadt nicht an. Am Mittwochabend ist mit Behinderungen auf der Route vom Flughafen zum Festspielhaus zu rechnen. Dort findet ein Bankett für die Gipfelteilnehmer statt. Am Donnerstag ist unter anderem der Garten von Schloss Mirabell nicht zugänglich. Denn er grenzt an den Tagungsort an, den Konzertsaal der Musikhochschule Mozarteum. Außerdem fällt der beliebte Schrannen-Wochenmarkt aus.

Demos sind angemeldet

Nach Angaben der Salzburger Landespolizei sind derzeit zwei Demonstrationen angemeldet. Die Initiatoren fordern unter anderem eine sozialere und ökologischere Politik in Europa und wenden sich gegen Nationalismus.