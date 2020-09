Behinderungen bei der Münchner S-Bahn

Im morgendlichen Berufsverkehr der Münchner S-Bahn brauchen Pendelnde am Montag Geduld. Nach einer Weichenstörung am Ostbahnhof und einer Signalstörung zwischen Ostbahnhof und Giesing kommt es zu Zugausfällen und Behinderungen. Deswegen ist es ratsam auf U-Bahn, Bus und Tram umzusteigen.

Weichenstörung behoben - Behinderungen dauern an

Die Weichenstörung am Ostbahnhof konnte laut Deutscher Bahn als Erstes behoben werden. Dennoch können sich die S-Bahnen im gesamten Netz noch bis zu 30 Minuten verspäten. Die Signalstörung zwischen den Haltestellen Ostbahnhof und Giesing dauert noch an.

Die S-Bahnen der Linien S3 von und nach Holzkirchen und die S7 von und nach Kreuzstraße beginnen und enden in Giesing. Die S3 von und nach Mammendorf beginnt/endet am Leuchtenbergring. Die S-Bahnen der Linie S7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden in München-Ost.

Die Bahn empfiehlt Fahrgästen mit dem Ziel Giesing die U-Bahn-Linie U2, sowie die U5 nach Neuperlach Süd. DB-Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Auch die Flughafen-Linien S1 und S8 sind betroffen

Die Linie S1 Freising/Flughafen verkehrt zum und vom Münchner Hauptbahnhof (Gleis 27-36) und hält nicht an der Hackerbrücke.

Die Linie S8 Herrsching in Richtung Flughafen fährt die Stammstrecke nicht an. Sie wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 2 Dachau Bahnhof - München Ost, S 3 Maisach - Deisenhofen und S8 München Ost - Weßling / Germering-Unterpfaffenhofen entfallen.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S3 Maisach - Deisenhofen entfallen ebenfalls.

