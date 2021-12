Behindertenwerkstatt abgebrannt: Mutmaßlicher Täter vor Gericht

Die Behindertenwerkstatt, eine Einrichtung der Diakonie Bayreuth, stand im August 2020 lichterloh in Flammen. Das Feuer zerstörte große Teile der Werkstätten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Als dringend Tatverdächtiger wurde später ein heute 26-jähriger Mann festgenommen. Er soll den Großbrand gelegt haben. Der Beschuldigte muss sich ab heute vor dem Landgericht Bayreuth verantworten. Für den Prozess sind Verhandlungstage bis in den Februar angesetzt. Geladen sind zahlreiche Zeugen und Gutachter.

Mutmaßlicher Brandstifter soll auch Einbrüche verübt haben

Im September 2020 wurde der mutmaßliche Brandstifter bei einem Einbruch in einer Schule festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Tatverdächtige nicht nur für weitere Einbrüche verantwortlich sein soll, sondern auch den Brand in der Behindertenwerkstatt gelegt haben soll. Für die dort Beschäftigten war der Großbrand eine Tragödie. Die rund 300 Behinderten standen vor dem Nichts. Sie konnten nicht mehr arbeiten.