Behindertensport in Bayern - viel zu wenig Angebote

"Sport ist mein Leben" sagt Robert Kempf. Seit einem Motorradunfall ist er querschnittgelähmt. Früher war der Franke aus Litzendorf bei Bamberg Bogenschütze und Skifahrer. Nach dem Unfall vor 27 Jahren wechselte Bobby, wie er auch genannt wird, zum Rollstuhlbasketball.

Der heute 46-Jährige braucht den Sport, die Bewegung, das Auspowern. "Sport ist mein Leben. Ich wollte mich nach dem Unfall noch mehr bewegen. Und dann kam dieses Rollstuhlbasketball, das mich total geflasht hat. Der Teamsport und das Messen mit anderen Rollstuhlfahrern. Dieses Gegeneinander und auch das Teamgefüge hat mir sehr, sehr viel gebracht."

Sport hilft Menschen mit Behinderung, fitter und freier zu sein

Mittlerweile spielt der leidenschaftliche Rollstuhlbasketballer mit seinem Team SG Bamberg/Bayreuth in der zweiten Bundesliga. Außerdem ist Bobby Trainer im Bayreuther Rollstuhlsportverein (RSV). Kempf ist glücklich und zufrieden mit seinem sportlichen Leben. Aber er stellt fest, dass viel zu wenige Menschen mit Behinderung Sport treiben. "Ich wünsche mir, dass mehr kommen würden, die sich bewegen wollen. Für mich zum Beispiel bringt der Sport sehr, sehr viel. Weil: Je fitter ich bin, desto besser komme ich alleine zurecht. Und ich brauche nicht immer irgendwelche Menschen, die mir helfen."

Zur Übersicht: Der Zeitplan der Paralympischen Sommerspiele 2021

450 von 12.000 bayerischen Vereinen bieten Behindertensport an

Ein Problem: Zu wenige Sportvereine in Bayern haben Angebote für Menschen mit Behinderung. Laut dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) gibt es insgesamt knapp 12.000 Sportvereine im Freistaat. Aber nur rund 450 Vereine davon bieten Bayerinnen und Bayern mit Behinderung Sportarten an.

"Es könnte definitiv mehr sein", sagt Jamil Sahhar, Geschäftsführer des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Bayern (BVS). Deswegen hat es sich der BVS zum Ziel gesetzt, Sport für mehr Menschen mit Behinderung möglich zu machen. "Vor allem in der Fläche könnte es mehr sein, und es könnte wohnortnah sein, weil das genau das Problem ist für Menschen mit Behinderung. Sie haben natürlich eine viel größere Hürde, den Verein zu erreichen."

Behindertensport: "Barriere im Kopf in vielen Vereinen"

Ein weiteres Problem: In den Vereinen müssten sich mehr Mitglieder zum Übungsleiter für Behinderten-Sportarten fortbilden lassen. Aber seit Corona kämpfen viele Sportvereine in Bayern gerade ums Überleben.

BVS-Chef Sahhar sagt dennoch: "Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn mehr "normale" Sportvereine sich öffnen für Menschen mit Behinderung." Oft sei die einzige Barriere die im Kopf. Der Verband unterstützt mit seiner Abteilung "Inklusion" die Vereine dabei, diese Barriere zu nehmen.

Menschen mit Behinderung können immer mehr Sportarten machen

Schwimmen, Fechten, Leichtathletik, Blindenbaseball, Sitzvolleyball oder Rollstuhlrugby. Menschen mit Behinderung können fast alle Sportarten ausüben, wenn sie denn angeboten werden. Und hier liegt eben das dritte Problem, das schon Rollstuhlbasketballer Bobby beschrieben hat: Auch wenn Vereine Sportangebote machten, müssten Menschen mit Behinderung sie annehmen. "Es ist eines unserer größten Anliegen, in die Kommunikation zu treten, dass diese Menschen Lust bekommen, auch Sport zu treiben", sagt Sahhar vom BVS.

Zur Übersicht: Aktuelle News und Hintergründe zum Thema Sport

Ziel des BVS: Sportangebote für Menschen mit Behinderung verbreiten

Auch der Bayreuther Verein von Rollstuhlbasketballer Kempf sucht noch mehr Mitglieder. "Deswegen machen wir als Verein sehr viel Werbung in Schulen, in Unis, wo wir Projekte mit begleiten, dass wir den einen oder anderen – auch Fußgänger, der ja auch bei uns spielen könnte - für uns gewinnen könnten."

Es fehlt also an Sportangeboten in Bayern – wohnortnah und barrierefrei. Und an Menschen mit Behinderung, die Sport treiben wollen.