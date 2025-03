Cornelius arbeitet jetzt bei Will-Burt Germany in Waischenfeld

Cornelius arbeitet jetzt bei Will-Burt Germany in Waischenfeld

24.03.2025, 05:19 Uhr Audiobeitrag

> Behindertenpolitik: Eltern müssen selbst aktiv werden

Behindertenpolitik: Eltern müssen selbst aktiv werden

Rund 37.000 Menschen arbeiten in Bayern in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Ziel ist auch die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Doch die Erfolgszahlen bleiben gering. Eine Elterninitiative geht deshalb neue Wege.

Von Claudia Grimmer