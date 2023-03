Behindertengerecht: Ein Einkaufswagen für Anton

Anton Langguth ist ein quirliger Junge. Neugierig, meist gut gelaunt und immer am Rumräubern. Deswegen ist seine Mutter Nicole Langguth auch ganz froh darüber, dass Anton beim Einkaufen immer am liebsten im Einkaufswagen, also dem Kindersitz, verweilt. "Der Anton rennt mir sonst im ganzen Supermarkt herum und holt alles aus den Regalen", sagt Nicole Langguth.

Mittlerweile passt Anton, der unter Down-Syndrom leidet, aber nicht mehr in diese Sitzmöglichkeit hinein. Die 45-Jährige fackelt nicht lange und wendet sich an den Leiter des Supermarktes in Küps im Landkreis Kronach. Rade Savic ist sofort um eine Lösung bemüht. In seinem Rewe-Einkaufsmarkt gibt es bereits "Mini-Einkaufswagen" zum Schieben für die Kleinen, Wagen für Maxi-Cosi und auch einige in Rennauto-Optik. Ein behindertengerechter Einkaufswagen fehlt noch.