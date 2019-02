Behindertenbeauftrager sieht Fachkräftemangel als Chance

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung besuchte am Donnerstag in Unterfranken unter anderem das Medizinische Behandlungszentrum für erwachsene Menschen mit komplexer Behinderung in Würzburg. Bei seinem Besuch stand vor allem das Thema Inklusion am Arbeitsmarkt im Vordergrund. Hierbei ist die Würzburger Firma „win“ Vorreiter. Mit acht Mitarbeitern startete das Unternehmen 1997 in Würzburg und beschäftigt heute 280 Menschen an verschiedenen Standorten in Bayern. Rund die Hälfte der Beschäftigten hat ein Handicap. Der Schwerpunkt liegt auf Reinigungsarbeiten und Hausmeisterdiensten. Die Firma „win“ ist ein Tochterunternehmen des Bildungswerkes der Bayerischen Wirtschaft

Gemeinsame Arbeit als Integration

Jürgen Dusel hat als Beauftragter ein Dreivierteljahr nach seinem Dienstantritt eine Informationstour gestartet, die ihn nun auch in seine Geburtsstadt führte. Die Erfahrungen seiner Tour bestätigten den stark sehbehinderten Juristen in der Auffassung: "Gemeinsames Arbeiten ist eine mindestens so gute Integration wie gemeinsame Bildung." Bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung sollten sich Personalverantwortliche besser fragen, welche Arbeiten die Bewerber gut leisten könnten - und nicht, wie stark jemand durch seine Behinderung eingeschränkt ist.

Mitarbeiter mit Behinderung mit besonderer Motivation

Menschen mit Behinderung hätten sich oftmals schon in ihrer Ausbildung "besonders durchgekämpft und ihr Ziel erreicht". Personaler sollten wissen, dass diese Leute damit schon einmal eine besondere Motivation und hohes Durchhaltevermögen gezeigt hätten. Bedenken gegen eine verstärkte Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung versuchte Dusel beim Termin in Würzburg zu zerstreuen. Dass diese häufiger krank seien oder unkündbar, sei beides nicht mehr als ein Vorurteil.

"Wenn die Rahmenbedingungen stimmen und alle Leute zusammenarbeiten wollen, dann klappt das auch." Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung

Motto: Demokratie braucht Inklusion

Dabei geht es Dusel nicht allein um Chancengleichheit für seine Klientel, sondern um die Gesellschaft als Ganzes. Sein Motto lautet: "Demokratie braucht Inklusion." Schließlich sollten "alle Menschen teilhaben können. Und in der Gesellschaft sind alle Menschen gleich viel wert". Der Geschäftsführer des Würzburger Modehauses Götz, Christian Beck, der die gemeinnützige win GmbH mit den Reinigungsaufgaben betraut hat, erläuterte: "Menschen mit Behinderung haben ganz individuelle Qualitäten." Bei der Zusammenarbeit mit einer integrativen Firma gehe es nicht in erster Linie um die Außenwirkung oder einen Image-Gewinn. Vielmehr komme es ihm auf die Innenwirkung an:

"Unsere Mitarbeiter sehen, welche Qualitäten Menschen mit Behinderung haben." Christian Beck, Geschäftsführer des Würzburger Modehauses Götz